Работы по SEO оптимизации и продвижению. Сайт globalmsk.ru Интересно продвижение страниц персон https://www.globalmsk.ru/person/id/2, https://www.globalmsk.ru/person/id/2083 и тп
Нужен СЕО оптимизатор и копирайтер.
Задача - оптимизировать сайт agencyima.ru – написание новых статей и оптимизация старых страниц.
1. Сайт сделан без cms на adobe muse. Состоит из 2х страниц (отдельные лендинги) с подключенным блогом на вордпресс. Будет переезд на тильду. Нужно страницы блога - оптимизировать. Для новых страниц - необходимо писать новые статьи и наполнять сайт. Часть текстов я буду писать вам, часть надиктовывать о чем говорить и будете писать вы.
2. Необходимо наполнять сайт кейсами, статьями и т.д. Вся информация для кейсов - есть в живой статистике аккаунтов и в виде текстовых и голосовых заметок. А вы это уже превращаете в полностью готовую под продвижение страницу. Вы берёте на себя написание текстов (скорее рерайт или изложение того, что услышали), создание картинок, отслеживание уникальности контента. Сео оптимизация.
3. Также необходимо выстраивание стратегии продвижения, составления семантического ядра и отслеживание позиций сайта. Уметь анализировать конкурентность ключевиков и выбирать очередность продвижения фраз. Знать какие и где покупать ссылки, знать про редиректы, роботс тхт, читать статьи и смотреть курсы по сео (предоставлю). Иметь фактический опыт продвижения сайта с ростом позиций и трафика
Отчет: Заполняется в гугл таблицах ежедневно. Что сделали со ссылками и скринами. Не нужно расписывать всё досконально. Но я должен не спрашивая вас видеть, что делалось сегодня и мог проверить это.
Тест:
1. По каким запросам вы будете продвигать страницу "лидогенерация для строителей домов". Лидогенерация - это привлечение клиентов с оплатой за заявки. То есть компаниям по строительству мы даём покупателей домов. Пришлите список из максимального числа вариантов. На частотность запросов в данном случае мы не смотрим.
2. Распишите своими словами стратегию продвижения для agencyima.ru. Основные направления сайта, который будет наполняться здесь http://project1494215.tilda.ws/page6594827.html. Есть опыт в нишах - стоматология, ликвидация фирм, строительство стендов, стеклянные перегородки, продажа лошадей, детский сад, продажа франшиз, автомобильные аксессуары, мебель для ванной, адвокаты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно размещение ссылок в 10 ветках тематических форумах. Жду предложений.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Cписок работ. Сбор семантического ядра.Анализ внутренней структуры Сайта и написание рекомендаций по доработке структуры сайта при необходимости.Проверка Регистрации сайта в панели вебмастера Яндекс. Проверка Регистрации сайта в панели вебмастера Google. Настройка сайта в ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день.Сайт на платформе Битрикс. Нужно внести правки, доделать под Сео выдачу, починить Google капчу (спам письма приходят круглосуточно, раз в 3-5 часов).Ищем опытного, ответственного, пунктуального, честного специалиста, способного дать аргументированные рекомендации.Ваши преимущества: грамотная устная и письменная ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, у нас есть 38 ключей с честностью до 1000 по которым наш ресурс находиться до 36 позиции, необходимо продвинуть до 1-3. Интересует только белое Сео, чтобы после вашей работы назад сайт не вылетел с ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Продвижение сайта по Санкт Петербургу по тематике "ремонт бытовой техники " От вас сроки и стоимость.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Продвинуть сайт в топ 10 по ключевым словам (страницы под них созданы): матрасы купить матрас матрасы в спб пружинные матрасы беспружинные матрасы ортопедические матрасы матрас в ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $93
Продвинуть сайт на первую позицию в Google по запросам и увеличить посещаемость сайта. Нужно будет: Писать уникальные SEO текста;Подготовка текстового контента для наполнения сайта;Самостоятельный сбор и обработка информации для написания текстов;Проектирование ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходимо провести сео-аудит веб сайта, выявить его проблемы, рассмотреть перспективу роста, и посчитать стоимость сайта на данный момент.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
Продвижение проекта с сайтом по всем доступным ресурсам соц. сетиПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт6 лет назад