Нужен СЕО оптимизатор и копирайтер.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки225 просмотров

Задача - оптимизировать сайт agencyima.ru – написание новых статей и оптимизация старых страниц. 

1. Сайт сделан без cms на adobe muse. Состоит из 2х страниц (отдельные лендинги) с подключенным блогом на вордпресс. Будет переезд на тильду. Нужно страницы блога - оптимизировать. Для новых страниц - необходимо писать новые статьи и наполнять сайт. Часть текстов я буду писать вам, часть надиктовывать о чем говорить и будете писать вы.

2. Необходимо наполнять сайт кейсами, статьями и т.д. Вся информация для кейсов - есть в живой статистике аккаунтов и в виде текстовых и голосовых заметок. А вы это уже превращаете в полностью готовую под продвижение страницу. Вы берёте на себя написание текстов (скорее рерайт или изложение того, что услышали), создание картинок, отслеживание уникальности контента. Сео оптимизация. 

3. Также необходимо выстраивание стратегии продвижения, составления семантического ядра и отслеживание позиций сайта. Уметь анализировать конкурентность ключевиков и выбирать очередность продвижения фраз. Знать какие и где покупать ссылки, знать про редиректы, роботс тхт, читать статьи и смотреть курсы по сео (предоставлю). Иметь фактический опыт продвижения сайта с ростом позиций и трафика 

Отчет: Заполняется в гугл таблицах ежедневно. Что сделали со ссылками и скринами. Не нужно расписывать всё досконально. Но я должен не спрашивая вас видеть, что делалось сегодня и мог проверить это. 

Тест: 

1. По каким запросам вы будете продвигать страницу "лидогенерация для строителей домов". Лидогенерация - это привлечение клиентов с оплатой за заявки. То есть компаниям по строительству мы даём покупателей домов. Пришлите список из максимального числа вариантов. На частотность запросов в данном случае мы не смотрим. 

2. Распишите своими словами стратегию продвижения для agencyima.ru. Основные направления сайта, который будет наполняться здесь http://project1494215.tilda.ws/page6594827.html. Есть опыт в нишах - стоматология, ликвидация фирм, строительство стендов, стеклянные перегородки, продажа лошадей, детский сад, продажа франшиз, автомобильные аксессуары, мебель для ванной, адвокаты.

HTMLTildaWordPressЛидогенерацияНаписание статей
6 лет назад
prusovda
Дмитрий 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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