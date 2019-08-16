konvpalto222

Сергей konvpalto222

 
68 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Анализ SEO сайтов с последующим SEO оптимизацией, продвижением

    Анализ сайтов для качественного (правильного) последующего СЕО. Занимаемся продажей промышленного оборудования имеем 4 сайта информационного свойства представляющие 4 конкурирующие бренда. Необходимо:   1) Сделать поисковый аудит  4х собственных сайтов для последующего продвижения в ...

    Маркетинговый анализ12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Собрать Фото из кусков для печати

    Для подарка на день рождения решили сделать репродукцию картины напечатать ее на холсте в размере где то 2000мм*900мм Картина - Man at the Crossroads (1934) was a fresco by Diego Rivera  Изображение необходимого качества нашли только по кускам ...

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Размещение объявления на стройпорталах

    Нужно разместить объявление о распродаже 50 единиц промышленного оборудования (промышленные тепловые завесы «Тепломаш» с электрообогревом)  9 (девять наименований)  на строительных порталах Москвы и центральной России. Критерий выбора исполнителя  - количество порталов, форумов ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Email рассылка по базе заказчика

    Ищем человека для Email-рассылок информационных материалов по базе заказчика  Бюджет не обозначен, пишите за сколько готовы взяться за проект.   База 12000-15000 собственных Email (у заказчика), Email находятся в EXCEL файле, не ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад