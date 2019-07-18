Сео продвижение интернет-магазина профессиональной косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт30 заявок369 просмотров

Требуется сео-продвижение. 

Магазин сделан на движке OpenCart. Есть синхронизация с 1С (названия товаров, категории, цены подтягиваются из 1С). 

Копирайтера нет, программиста нет. 

То что представлено в магазине это все что сейчас имеется. Так как у нас пока что магазин на базе салона красоты, но в дальнейшем планируем расширять ассортимент. 

Продвижение требуется по Москве, т.к. пока работаем только по Москве 

если заинтересованы, то ссылку на сайт вышлю по просьбе (чтоб я понимала что вы не бот)

Opencart
6 лет назад
svetlanar1515
Светлана 
33 года
7 лет в сервисе
Была
16 дней назад

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