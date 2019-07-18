Сео продвижение интернет-магазина профессиональной косметики

Требуется сео-продвижение.

Магазин сделан на движке OpenCart. Есть синхронизация с 1С (названия товаров, категории, цены подтягиваются из 1С).

Копирайтера нет, программиста нет.

То что представлено в магазине это все что сейчас имеется. Так как у нас пока что магазин на базе салона красоты, но в дальнейшем планируем расширять ассортимент.

Продвижение требуется по Москве, т.к. пока работаем только по Москве

если заинтересованы, то ссылку на сайт вышлю по просьбе (чтоб я понимала что вы не бот)