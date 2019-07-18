Продвинуть сайт на первые позиции в Google и Яндекс по запросам и увеличить посещаемость сайта. Кто возьмется за продвижение сайта (СЕО). Цель подняться по высокочастотным запросам в топ 3. Предложите стоимость ...
Сео продвижение интернет-магазина профессиональной косметики
Требуется сео-продвижение.
Магазин сделан на движке OpenCart. Есть синхронизация с 1С (названия товаров, категории, цены подтягиваются из 1С).
Копирайтера нет, программиста нет.
То что представлено в магазине это все что сейчас имеется. Так как у нас пока что магазин на базе салона красоты, но в дальнейшем планируем расширять ассортимент.
Продвижение требуется по Москве, т.к. пока работаем только по Москве
если заинтересованы, то ссылку на сайт вышлю по просьбе (чтоб я понимала что вы не бот)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Необходимо для строительного сайта собрать семантику и на основе ее произвести оптимизацию внутренних страниц сайта.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Аудит поисковой оптимизации .Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужна оптимизация сайта https://sirius-montazh.ru/Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем человека для Email-рассылок информационных материалов по базе заказчика Бюджет не обозначен, пишите за сколько готовы взяться за проект. База 12000-15000 собственных Email (у заказчика), Email находятся в EXCEL файле, не ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Проект новый на базе OpenCart. Продвижение под ключ. Сроки и детали оговариваются. Нужна дорожная карта без подробностей для включения в общий план-график.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно оптимизировать одностраничный сайт для поисковых систем адрес сайта, ключевые фразы - в личку понравившемуся исполнителю в предложении пишите стоимость и сроки выполненияПоисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго всем времени суток! Работа заключается в поднятии количества просмотров ссылки на мой Кворк и тем самым поднимет % потенциальных покупателей. Укажите свою цену за количество посетителей и сроки выполнения. Ссылка для раскрутки https://kwork.ru/typing/1537305/bystriy-i-kachestvenniy-nabor-teksta-i-formul-s-izobrazheniyПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача - оптимизировать сайт agencyima.ru – написание новых статей и оптимизация старых страниц. 1. Сайт сделан без cms на adobe muse. Состоит из 2х страниц (отдельные лендинги) с подключенным блогом на вордпресс. Будет переезд ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно размещение ссылок в 10 ветках тематических форумах. Жду предложений.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад