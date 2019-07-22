Собрать семантику и оптимизировать страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен11 заявок166 просмотров

Необходимо для строительного сайта собрать семантику и на основе ее произвести оптимизацию внутренних страниц сайта. 

6 лет назад
mark-klimov
Марк 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TrafficHunter
Ярослав 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$100
7 дней
Escrow
Спасибо большое Ярославу за качественно выполненную работу, очень рад, что обратился к нему. Однозначно рекомендую, как профессионала своего дела и человека, который отчетливо знает, что он делает! Продолжаем сотрудничать по некоторым проектам.
Спасибо, Марк - было приятно с Вами работать!

Заявки фрилансеров

TrafficHunter
Ярослав 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад