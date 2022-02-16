нужна статья на тему похудения вот наш сайт https://customketodiet.com/read?sp=1&hop=bahtiiarsh из него нужна статья до 1500 символов для размещения на сайте https://keto-2022.site снизу добавить блок со статьей и фоткой а ниже кнопка. Ваша задача написать статью. Новички в работе приветствуются.
Нужно написать текст по ТЗ для информационного сайта про электрику
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к тексту:
- соблюдение требований по размеру текста;
- высокий уровень русского языка;
- органичное вписывание необходимых слов;
- уникальность не менее 85% по content-watch.ru/text ;
Способы оплаты:
- на WMZ - кошелек по текущему курсу.
Оплата 30 руб. за 1000 знаков без пробелов. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
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