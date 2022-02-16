Контрольные работы, рефераты, копирайт, рерайт, сео
Высшее образование, филолог, педагог, гуманитарные науки - это моё направление.
Качественный копирайт, рерайт текстов на любые темы.
Уникальность гарантирована
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
3 года назад
Юлия сделала задание чётко по ТЗ и в указанные сроки. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество! Рекомендую Юлию в качестве исполнителя.
Ответный отзыв
Рекомендую работодателя, оплата в срок, задания четкие, подробная инструкция прилагается, спасибо за сотрудничество