yuliyazhef

Юлия yuliyazhef

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контрольные работы, рефераты, копирайт, рерайт, сео

Высшее образование, филолог, педагог, гуманитарные науки - это моё направление.

Качественный копирайт, рерайт текстов на любые темы.

Уникальность гарантирована

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Отзывы заказчиков

Pavel_SV
Павел 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Нужно написать текст по ТЗ для информационного сайта про электрику
Юлия сделала задание чётко по ТЗ и в указанные сроки. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество! Рекомендую Юлию в качестве исполнителя.
Рекомендую работодателя, оплата в срок, задания четкие, подробная инструкция прилагается, спасибо за сотрудничество
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