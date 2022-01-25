Мы ищем контент мэйкера/копирайтера для работы с Telegram, Vk, Instagram. На данный момент у нас в планах запустить 7 рубрик, который распределяться на 3 соц. сети. Это означает, что на каждую соц. сеть надо делать ...
Нужно писать тексты по ТЗ для информационного сайта про уборку
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Ищу рерайтера, который будет писать информационные тексты на сайт про уборку. Нужно написать 100 статей.
Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются.
Требования к тексту:
- соблюдение требований по размеру текста;
- высокий уровень русского языка;
- органичное вписывание необходимых слов;
- уникальность не менее 85% по content-watch.ru/text.
Дополнительные требования:
- наличие телеграмма;
- способность выписывать от 30000 знаков в неделю.
Со своей стороны гарантирую:
- оплату без задержек;
- большое количество заказов.
Способы оплаты:
- на WMZ - кошелек по текущему курсу.
Оплата 45 руб. за 1000 знаков без пробелов. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
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