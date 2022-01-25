Нужно писать тексты по ТЗ для информационного сайта про уборку

КопирайтингЗакрыт11 заявок706 просмотров
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Ищу рерайтера, который будет писать информационные тексты на сайт про уборку. Нужно написать 100 статей.

Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются.

Требования к тексту:

- соблюдение требований по размеру текста;

- высокий уровень русского языка;

- органичное вписывание необходимых слов;

- уникальность не менее 85% по content-watch.ru/text.

Дополнительные требования:

- наличие телеграмма;

- способность выписывать от 30000 знаков в неделю.

Со своей стороны гарантирую:

- оплату без задержек;

- большое количество заказов.

Способы оплаты:

- на WMZ - кошелек по текущему курсу.

Оплата 45 руб. за 1000 знаков без пробелов. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

2 года назад
Pavel_SV
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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