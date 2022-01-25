Тестовое задание на медицинскую тематику

КопирайтингЗакрыт12 заявок966 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тестовое задание на медицинскую тематику

Написать текст для Яндекс Дзен, в котором необходимо раскрыть тему "Проблемы ЖКТ и методы их профилактики"

Текст необходимо начать с проблематики, как она проявляется, чем опасна, и профилактика и экологично вписать рекомендацию по приему комплекса Флоралюкс https://milapharma.ru/catalog/komfortn...loralyuks/

Количество символов в тексте - от 2500

Уникальность - 90%

Структура текста необходимо строить абзацами, а также использовать разделение при помощи заголовков

Необходимо умение писать тексты на медицинскую тематику обязательно!

2 года назад
shstalekmailru
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Статьи для дзен

    Нужно написать 30 текстов, для блога на дзен, тематика разная. Ставка 100 руб. /1000 зн. Также нужно пройти тест на 1000 зн. для дальнейшего сотрудничества. Прошу в ответах присылать скайп для удобства в общении

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Контент мэйкер/ Контент менеджер/ Копирайтер

    $300

    Мы ищем контент мэйкера/копирайтера для работы с Telegram, Vk, Instagram. На данный момент у нас в планах запустить 7 рубрик, который распределяться на 3 соц. сети. Это означает, что на каждую соц. сеть надо делать ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Тексты автотематика

    $300

    Нужны тексты для сайта по детейлингу. Примерный объем 20.000 символов. Примеры можно посмотреть тут (блок вопрос-ответ, текст под ним + небольшие тексты под заголовками) deteiling-stavropol.ru/himchistka-salona-avto/ deteiling-stavropol.ru/shumoizolyaciya-avtomobilya/ deteiling-stavropol.ru/polirovka-kuzova-avtomobilya/ Важно! Обязательно посмотрите примеры текстов. Нужен человек, который понимает, что такое ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно написать текст по ТЗ на 3500 знаков

    $3

    Требования к тексту: - соблюдение требований по размеру текста; - высокий уровень русского языка; - органичное вписывание необходимых слов; - уникальность не менее 85% по [url=https://content-watch.ru/text/]content-watch.ru/text[/url] ; Способы оплаты: - на WMZ - кошелек по текущему курсу. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад