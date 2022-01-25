Тестовое задание на медицинскую тематику

Написать текст для Яндекс Дзен, в котором необходимо раскрыть тему "Проблемы ЖКТ и методы их профилактики"

Текст необходимо начать с проблематики, как она проявляется, чем опасна, и профилактика и экологично вписать рекомендацию по приему комплекса Флоралюкс https://milapharma.ru/catalog/komfortn...loralyuks/

Количество символов в тексте - от 2500

Уникальность - 90%

Структура текста необходимо строить абзацами, а также использовать разделение при помощи заголовков

Необходимо умение писать тексты на медицинскую тематику обязательно!