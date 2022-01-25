Тексты автотематика

Нужны тексты для сайта по детейлингу. Примерный объем 20.000 символов.

Примеры можно посмотреть тут (блок вопрос-ответ, текст под ним + небольшие тексты под заголовками)

deteiling-stavropol.ru/himchistka-salona-avto/

deteiling-stavropol.ru/shumoizolyaciya-avtomobilya/

deteiling-stavropol.ru/polirovka-kuzova-avtomobilya/

Важно! Обязательно посмотрите примеры текстов. Нужен человек, который понимает, что такое класс автомобиля, какие у авто есть элементы и вообще что такое детейлинг.

В отклике пишите цену за 1000 символов.