Тексты автотематика

$300
КопирайтингЗакрыт27 заявок926 просмотров
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Нужны тексты для сайта по детейлингу. Примерный объем 20.000 символов.

Примеры можно посмотреть тут (блок вопрос-ответ, текст под ним + небольшие тексты под заголовками)

deteiling-stavropol.ru/himchistka-salona-avto/

deteiling-stavropol.ru/shumoizolyaciya-avtomobilya/

deteiling-stavropol.ru/polirovka-kuzova-avtomobilya/

Важно! Обязательно посмотрите примеры текстов. Нужен человек, который понимает, что такое класс автомобиля, какие у авто есть элементы и вообще что такое детейлинг.

В отклике пишите цену за 1000 символов.

2 года назад
cleaning-moscow
26 летБолгария
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
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