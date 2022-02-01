Написать статью о фундаментных работах зимой

Нужно написать 30 текстов, для блога на дзен, тематика разная. Ставка 100 руб. /1000 зн. Также нужно пройти тест на 1000 зн. для дальнейшего сотрудничества. Прошу в ответах присылать скайп для удобства в общении
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Тема статьи: Фундамент зимой: можно ли заливать фундамент зимой Приметка: материал для жителей России Цель текста: информационная статья, призванная рассказать человеку, который собирается купить проект дома и планирует строительство, о всех особенностях, достоинствах и недостатках заливки фундамента зимой (удовлетворить запросы застройщика по этой теме). Объем текста: ориентир - до 15 000 без пробелов (метрика не такая важная, если тема статьи будет ясно раскрыта) Метрики: Главред – от 8.5, Уникальность – от 80% Вопросы, которые нужно описать в статье (не обязательно по порядку): 1. Важные моменты, которые нужно учесть, начиная возведение фундамента зимой 2. От чего зависит эффективность бетонных работ в зимнее время – условия 3. Особенности возведения фундамента зимой в зависимости от вида 4. Бетонные добавки 5. Алгоритм проведения работ 6. Плюсы возведения фундамента зимой 7. Минусы возведения фундамента зимой Источники (могут быть другие): 1. Наши материалы от 2015 года - https://z500proekty.ru/fundament-zimoy-1.html , https://z500proekty.ru/fundament-zimoy-2.html 2. https://www.project-home.ru/info/clauses/mozhno-li-zalivat-fundament-dlya-doma-zimoy 3. https://radosvai.ru/o-kompanii/stati/zalivka-fundamenta-zimoy/#dec 4. https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/kak-zalivat-fundament-zimoj.html Что упомянуть в статье: 1. Услуги нашей компании https://z500proekty.ru/projekty-dodatki/1097,adaptaciya-fundamenta.html 2. Нашу развёрнутую статью про виды фундамента https://z500proekty.ru/geologiya-grunta-i-tip-fundamenta.html Ключевые слова: фундамент зимой, строительство фундамента зимой, свайный фундамент зимой, можно ли зимой заливать фундамент для дома, заливка фундамента зимой, заливают ли фундамент зимой, можно ли делать ленточный фундамент зимой, гидроизоляция фундамента, фундамент для дома, столбчатый фундамент, фундамент плита Важно: использовать маркированные списки. Стиль изложения: без штампов и воды, простой и расслабленный, не перегруженный терминами и сложными синтаксическими конструкциями. Как бы от старшего
товарища, который разбирается в теме Иллюстративный материал будет готовится с нашей стороны (за исключением, если по смыслу необходимо вставить изображение)
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