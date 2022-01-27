Написать краткую историю бренда , для сайта

Нужно отредактировать 99 коммерческих текстов - это примерно 142 тыс. збп. Исправить стилистику, если нужно, а также грамматику, пунктуацию. Также Тургенев должен быть общий риск не более 5 (если надо - подогнать). Уникальность на выходе не должна ...