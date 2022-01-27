Нужно редактирование текстов - 99 штук, 142 тыс. збп

Нужно отредактировать 99 коммерческих текстов - это примерно 142 тыс. збп.

Исправить стилистику, если нужно, а также грамматику, пунктуацию. Также Тургенев должен быть общий риск не более 5 (если надо - подогнать).

Уникальность на выходе не должна быть меньше 95%.

Тексты с биржи etxt, будут присланы исполнителю архивом.

В откликах пишите, пожалуйста, сразу срок и стоимость за 1000 збп - заявки без этих цифр не рассматриваются.