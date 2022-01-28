Контент-менеджер
Здравствуйте!Во фрилансе почти год, ранее работала копирайтером, а с середины 2021 года работала контент-менеджером (CMS Вордпресс, Джумла, ДатаЛайфЕнжине), заполняла сайт. Сайт наполнили, теперь ищу постоянную работу.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Joomla
Время, качество, реализация, адекватная цена и понимание на высоком уровне. Высокий процент уникальности рерайта. Будем работать на постоянке! Рекомендую!
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Спасибо за отзыв! Рада помочь и продолжить сотрудничество.