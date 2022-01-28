Irina0204irina

Ирина Irina0204irina

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Контент-менеджер

Здравствуйте!Во фрилансе почти год, ранее работала копирайтером, а с середины 2021 года работала контент-менеджером (CMS Вордпресс, Джумла, ДатаЛайфЕнжине), заполняла сайт. Сайт наполнили, теперь ищу постоянную работу. 

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Vitsss
Иван 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Поиск новостей, рерайтинг и публикация
Joomla
Время, качество, реализация, адекватная цена и понимание на высоком уровне. Высокий процент уникальности рерайта. Будем работать на постоянке! Рекомендую!
Спасибо за отзыв! Рада помочь и продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв