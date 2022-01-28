Контент-менеджер

Здравствуйте!Во фрилансе почти год, ранее работала копирайтером, а с середины 2021 года работала контент-менеджером (CMS Вордпресс, Джумла, ДатаЛайфЕнжине), заполняла сайт. Сайт наполнили, теперь ищу постоянную работу.