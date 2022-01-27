Нужен копирайтер соц. сетей

КопирайтингЗакрыт10 заявок1056 просмотров
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Здравствуйте, наш интернет магазин ищет копирайтера для написания публикаций в инстаграм и фейсбук страницах нашего магазина. Статьи не сложные, всю информацию предоставляем, для связи с нами пишите нам в вацап +790шесть2799ноль03

2 года назад
kozlovasofiya367
39 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
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