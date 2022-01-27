Нужен копирайтер соц. сетей

Мы ищем контент мэйкера/копирайтера для работы с Telegram, Vk, Instagram. На данный момент у нас в планах запустить 7 рубрик, который распределяться на 3 соц. сети. Это означает, что на каждую соц. сеть надо делать ...
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Здравствуйте, наш интернет магазин ищет копирайтера для написания публикаций в инстаграм и фейсбук страницах нашего магазина. Статьи не сложные, всю информацию предоставляем, для связи с нами пишите нам в вацап +790шесть2799ноль03
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