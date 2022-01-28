Написать 8 статей для SEO по теме "помощь студентам"

Нужны тексты для сайта по детейлингу. Примерный объем 20.000 символов. Примеры можно посмотреть тут (блок вопрос-ответ, текст под ним + небольшие тексты под заголовками) deteiling-stavropol.ru/himchistka-salona-avto/ deteiling-stavropol.ru/shumoizolyaciya-avtomobilya/ deteiling-stavropol.ru/polirovka-kuzova-avtomobilya/ Важно! Обязательно посмотрите примеры текстов. Нужен человек, который понимает, что такое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика:
Помощь студентам дистанционного обучения
Помощь в написании дипломных работ
Семантика с запросами прилагается
- Похожие заказы
- $300Копирайтинг27 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу рерайтера, который будет писать информационные тексты на сайт про уборку. Нужно написать 100 статей. Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются. Требования к тексту: - соблюдение требований по размеру ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, наш интернет магазин ищет копирайтера для написания публикаций в инстаграм и фейсбук страницах нашего магазина. Статьи не сложные, всю информацию предоставляем, для связи с нами пишите нам в вацап +790шесть2799ноль03Копирайтинг10 заявокЗакрыт2 года назад
Написать 2 главу магистерской диссертации по теме: Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях английского языка. Параграфы есть. Бюджет 5 тысяч. Россия, Москва, 3-я улица Ямского ПоляКопирайтинг5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо написать уникальный текст для Роторной ДробилкиКопирайтинг12 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Нужен человек для написания статей полубиографии . Примеры покажем . Статьи нигде не публикуются . Они нам нужны в своих рабочих целях . Объём каждой статьи не большойКопирайтинг30 заявокЗакрыт2 года назад
Семейный бренд , взрослой одежды для детей.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно отредактировать 99 коммерческих текстов - это примерно 142 тыс. збп. Исправить стилистику, если нужно, а также грамматику, пунктуацию. Также Тургенев должен быть общий риск не более 5 (если надо - подогнать). Уникальность на выходе не должна ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт2 года назад
- $582
Статьи в блог для B2B eCommerce компании. Детали опишу позднее.Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Тестовое задание на медицинскую тематику Написать текст для Яндекс Дзен, в котором необходимо раскрыть тему "Проблемы ЖКТ и методы их профилактики" Текст необходимо начать с проблематики, как она проявляется, чем опасна, и профилактика и экологично вписать ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт2 года назад