Тексты для велотренажеров

КопирайтингЗавершен1 заявка92 просмотра
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Знаков по 500, список моделей предоставил. 

2 года назад
Myst99
Игорь 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
2 года назад
$120
5 дней
Заказывал тексты по тренажерам неоднократно. Александр всегда пишет уникальные тексты, несмотря на схожесть моделей. Рекомендую!
От сотрудничества с Игорем исключительно положительные эмоции. Буду и далее работать над его проектами. Рекомендую!