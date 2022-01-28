Тексты для сайта

Лера привет, у нас погодный сайт на разных языках мы переписали движок сделали редизайн сайту требуется написать тексты страницам, Сайт «Погода в Мире https://weather-stream.com/

На сайте представлен прогноз 80 тыс. городов из 253 стран + метеоновости + погода на пляжах.

Сайт работает в автоматическом режиме. Информация обновляется каждые 30 минут.

URL построены по принципу максимальной краткости и читаемости. Используются названия географических зон, локаций и других названий на английском. Города всегда вложены в URL своей страны.

Примеры:

СНГ https://weather-stream.com/cis

Россия https://weather-stream.com/russia/

Томск https://weather-stream.com/tomsk

Метеоновости https://weather-stream.com/news/

Конкретная новость https://weather-stream.com/news/weather-in-israel-20may2017

Погода на пляжах (все моря) https://weather-stream.com/beaches/

Конкретное море (средиземное) https://weather-stream.com/beaches/beaches_on_the_mediterranean_sea

Верстка адаптивная, резин

Каждая страница имеет уникальный title, keywords, description и заголовки страниц, сформированные по шаблону.

Требуется написать тексты для 21 статичных страниц, а так же на категории страниц, тематика погода в странах , городах , регионах

предложите в каком стиле писать тексты дайте свое структурное видение по категориям, предложите тематику

Для начало можно написать несколько тестовых текстов (будет оплачено) после можно будет писать на все страницы

напишите как с вами связаться напишите ваш ска-йп

мой ска-йп migdaleiisrael