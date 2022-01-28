Тексты для сайта

- Тексты для анкет. - Шаблоны сообщений для работы с чатом. - рекламные (рассылочные) сообщения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лера привет, у нас погодный сайт на разных языках мы переписали движок сделали редизайн сайту требуется написать тексты страницам, Сайт «Погода в Мире https://weather-stream.com/
На сайте представлен прогноз 80 тыс. городов из 253 стран + метеоновости + погода на пляжах.
Сайт работает в автоматическом режиме. Информация обновляется каждые 30 минут.
URL построены по принципу максимальной краткости и читаемости. Используются названия географических зон, локаций и других названий на английском. Города всегда вложены в URL своей страны.
Примеры:
СНГ https://weather-stream.com/cis
Россия https://weather-stream.com/russia/
Томск https://weather-stream.com/tomsk
Метеоновости https://weather-stream.com/news/
Конкретная новость https://weather-stream.com/news/weather-in-israel-20may2017
Погода на пляжах (все моря) https://weather-stream.com/beaches/
Конкретное море (средиземное) https://weather-stream.com/beaches/beaches_on_the_mediterranean_sea
Верстка адаптивная, резин
Каждая страница имеет уникальный title, keywords, description и заголовки страниц, сформированные по шаблону.
Требуется написать тексты для 21 статичных страниц, а так же на категории страниц, тематика погода в странах , городах , регионах
предложите в каком стиле писать тексты дайте свое структурное видение по категориям, предложите тематику
Для начало можно написать несколько тестовых текстов (будет оплачено) после можно будет писать на все страницы
напишите как с вами связаться напишите ваш ска-йп
мой ска-йп migdaleiisrael
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