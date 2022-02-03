Тексты для степперов и эллиптических тренажеров

КопирайтингЗавершен1 заявка79 просмотров
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Аналогично, выдал список моделей оборудования.

2 года назад
Myst99
Игорь 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
2 года назад
$65
3 дня
Не первый раз заказываю тексты для тренажеров, все отлично.
Спасибо за проект! Отличное сотрудничество.