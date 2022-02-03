Тексты для степперов и эллиптических тренажеров

- Тексты для анкет. - Шаблоны сообщений для работы с чатом. - рекламные (рассылочные) сообщения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аналогично, выдал список моделей оборудования.
- Похожие заказы
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт2 года назад
Список и особенности моделей выдал.Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Тематика: Помощь студентам дистанционного обучения Помощь в написании дипломных работ Семантика с запросами прилагаетсяКопирайтинг13 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, наш интернет магазин ищет копирайтера для написания публикаций в инстаграм и фейсбук страницах нашего магазина. Статьи не сложные, всю информацию предоставляем, для связи с нами пишите нам в вацап +790шесть2799ноль03Копирайтинг10 заявокЗакрыт2 года назад
Написать 2 главу магистерской диссертации по теме: Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях английского языка. Параграфы есть. Бюджет 5 тысяч. Россия, Москва, 3-я улица Ямского ПоляКопирайтинг5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо написать уникальный текст для Роторной ДробилкиКопирайтинг12 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Нужен человек для написания статей полубиографии . Примеры покажем . Статьи нигде не публикуются . Они нам нужны в своих рабочих целях . Объём каждой статьи не большойКопирайтинг30 заявокЗакрыт2 года назад
Семейный бренд , взрослой одежды для детей.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно отредактировать 99 коммерческих текстов - это примерно 142 тыс. збп. Исправить стилистику, если нужно, а также грамматику, пунктуацию. Также Тургенев должен быть общий риск не более 5 (если надо - подогнать). Уникальность на выходе не должна ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт2 года назад