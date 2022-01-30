Написать 10 статей по тематике Travel

КопирайтингЗакрыт14 заявок646 просмотров
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Мы разрабатываем проект в тревел-тематике, я ищу сео-копирайтера для нашего блога.

Нужны качественно проработанные статьи по SEO на разные регионы РФ и локации!

На данный момент наш сайт ещё не опубликован в интернете, но мы уже начинаем работу по СЕО, сейчас в разработке семантическое ядро и структура сайта. Более подробно опишу задачу, покажу примеры хороших блогов в переписке, после просмотра вашего портфолио. 

Для оценки стоимости сразу скажу, что статья в среднем от 2000-5000 символов бп, но если потребуется написать о чем-либо и это умещается в 500 знаков, то это не будет проблемой — самое важное для меня в общем и целом это качественная проработка текста по всем аспектам сео и чтобы контент потреблялся легко и отвечал на запрос пользователя. Плохо это когда пользователь закрывает вкладку спустя одно-два предложения.

При отклике просьба прислать пример вашего копирайтинга на реальных проектах, где можно будет увидеть качестве ваших текстов. 

2 года назад
romdady98
Роман 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад