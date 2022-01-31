romdady98

Роман romdady98

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ведение телеграм канала SMM

    Требуется специалист для ведения телеграм канала по тематике NFT. Необходимо публиковать 3-5 постов в день, мониторить новости из различных источников и вести постоянные рубрики (ежедневно, еженедельно, ежемесячно).

    NFT
    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать логотип

    $10

    Требуется разработать логотип, который будет соответствовать цветовой палитре разрабатываемого сайта. Логотип будет использоваться на сайте, в социальных сетях и в айдентике. Примеры понравившихся логотипов будут предоставлены в личной переписке.

    Логотипы и Знаки44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 10 статей по тематике Travel

    Ищется SEO-копирайтер для написания 10 статей по тематике Travel о регионах РФ. Статьи должны быть объемом 2000-5000 символов, с качественной проработкой SEO и легкостью восприятия. Укажите примеры вашего копирайтинга на реальных проектах.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна простая анимация для браузерной игры (2D)

    Требуется разработать простую 2D-анимацию для персонажей в браузерной RPG-игре. Необходимо анимировать боевые механики, такие как крит, уворот, атака, получение дамага и другие действия. Идеально подходит для тех, кто имеет опыт в анимации игр.

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать персонажа для браузерной игры

    Требуется художник для разработки иллюстраций в фэнтези-стиле для браузерной RPG-игры. Задача включает создание 32 уникальных персонажей, 160 однотипных предметов и 20 локаций. Начнем с одного персонажа для утверждения, затем перейдем к остальным элементам. Возможен пиксель-арт, анимация не требуется.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
3 года назад
Нарисовать персонажа для браузерной игры
Все на высшем уровне коммуникация, оплата, внесение правок и тд. Рекомендую к сотруднечеству!
Сергей понимает с полу слова, выполняет работу качественно, вносит необходимые правки до достижения результата. Рекомендую к сотрудничеству!
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