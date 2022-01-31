Требуется специалист для ведения телеграм канала по тематике NFT. Необходимо публиковать 3-5 постов в день, мониторить новости из различных источников и вести постоянные рубрики (ежедневно, еженедельно, ежемесячно).
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется разработать логотип, который будет соответствовать цветовой палитре разрабатываемого сайта. Логотип будет использоваться на сайте, в социальных сетях и в айдентике. Примеры понравившихся логотипов будут предоставлены в личной переписке.Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется SEO-копирайтер для написания 10 статей по тематике Travel о регионах РФ. Статьи должны быть объемом 2000-5000 символов, с качественной проработкой SEO и легкостью восприятия. Укажите примеры вашего копирайтинга на реальных проектах.Копирайтинг14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать простую 2D-анимацию для персонажей в браузерной RPG-игре. Необходимо анимировать боевые механики, такие как крит, уворот, атака, получение дамага и другие действия. Идеально подходит для тех, кто имеет опыт в анимации игр.Анимация10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется художник для разработки иллюстраций в фэнтези-стиле для браузерной RPG-игры. Задача включает создание 32 уникальных персонажей, 160 однотипных предметов и 20 локаций. Начнем с одного персонажа для утверждения, затем перейдем к остальным элементам. Возможен пиксель-арт, анимация не требуется.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад