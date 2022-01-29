Нужен копирайтер на проект

КопирайтингЗакрыт4 заявки820 просмотров
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Привет, нужен человек, который проанализирует белую бумагу проекта и по ней для сайта напишет продающий текст. Проект лендинг в тематике blockchain NFT Games 

Язык ру

То есть, нужен инициативный специалист, которого не надо вести за ручку и все показывать. Должно быть желание разобраться в проекте и выдать крутой резаультат. На любые вопросы по проекту если возникнут в процессе работы, будут даны ответы

Прикрепляю лендос, но еще будут добавлены 3 -4 экранов где надо будет как раз таки описать запланированную масштабность проекта. Наша фишка что мы реально создаем метавселенную а не просто гоночки очередные

2 года назад
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад