Написание метатегов для сайтов: H1, Title, Description

КопирайтингЗакрыт3 заявки589 просмотров
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Добрый день.

Нужен человек для написания мета-тегов для информационного сайта о спальнях.

Видео инструкцию по написанию предоставлю в личку.

Цена за написание тегов для 1 статьи 25 рублей. На сайте 200 статей.

Пример написания метатегов тут: 

https://spalni.guru/spalnya-12-kv-m/

https://stroitelstvo.expert/oboi-dlya-gostinoj/

Для того что бы проще было выбрать исполнителя, просьба написать метатеги для этой статьи: https://trizio.ru/cvet-oboev-dlya-gostinoy-75-foto-1061

Писать надо опираясь на https://wordstat.yandex.ru + саму статью

Присылайте предложения, в личку отправлю видео обучалку.

2 года назад
InkredoOrder
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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