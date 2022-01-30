Написание метатегов для сайтов: H1, Title, Description

- Тексты для анкет. - Шаблоны сообщений для работы с чатом. - рекламные (рассылочные) сообщения.
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Добрый день.
Нужен человек для написания мета-тегов для информационного сайта о спальнях.
Видео инструкцию по написанию предоставлю в личку.
Цена за написание тегов для 1 статьи 25 рублей. На сайте 200 статей.
Пример написания метатегов тут:
https://spalni.guru/spalnya-12-kv-m/
https://stroitelstvo.expert/oboi-dlya-gostinoj/
Для того что бы проще было выбрать исполнителя, просьба написать метатеги для этой статьи: https://trizio.ru/cvet-oboev-dlya-gostinoy-75-foto-1061
Писать надо опираясь на https://wordstat.yandex.ru + саму статью
Присылайте предложения, в личку отправлю видео обучалку.
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