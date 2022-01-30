Написание метатегов для сайтов: H1, Title, Description

Добрый день.

Нужен человек для написания мета-тегов для информационного сайта о спальнях.

Видео инструкцию по написанию предоставлю в личку.

Цена за написание тегов для 1 статьи 25 рублей. На сайте 200 статей.

Пример написания метатегов тут:

https://spalni.guru/spalnya-12-kv-m/

https://stroitelstvo.expert/oboi-dlya-gostinoj/

Для того что бы проще было выбрать исполнителя, просьба написать метатеги для этой статьи: https://trizio.ru/cvet-oboev-dlya-gostinoy-75-foto-1061

Писать надо опираясь на https://wordstat.yandex.ru + саму статью

Присылайте предложения, в личку отправлю видео обучалку.