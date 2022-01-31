Написать текст игровой тематики

КопирайтингЗакрыт1 заявка70 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать обзорную статью по игре Episode - Choose Your Story.

Текст должен включать описание на 1-2 предложения, вступление и обзор ключевых особенностей проекта.

Просьба ознакомиться с примером по ссылке: https://clck.ru/arGDu

Тексты будут переводиться на десятки языков, поэтому отредактированный гуглоперевод не подойдет.

Объем 3500 символов без пробелов до завтрашнего обеда.

2 года назад
damnabo
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Yulzz
Юлия 
21 годУкраина
2 года в сервисе
Была
день назад
2 года назад
$4
1 день
UAHWMZ
Работой с Дмитрием осталась довольна, спасибо за интересный проект! Понятное ТЗ, уместные рекомендации по тексту, приятная коммуникация, оплата пришла моментально. Рекомендую всем. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!