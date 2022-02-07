Необходимо написать три статьи на сайт по продаже полиэтилена

КопирайтингЗавершен12 заявок604 просмотра
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Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Сайт, для которого писать, скину в личные сообщения. 

2 года назад
dushevnyilogin
25 летРоссия
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 года назад
$36
5 дней
UAH
Все, как и всегда, хорошо! Соблюдены все требования по ТЗ. Евгения написала отличные, интересные статьи!
Благодарю за доверие и интересную задачу в очередной раз! Буду рада новым совместным проектам.