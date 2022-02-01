Копирайт для игрового (геймерского) сайта на английском языке

КопирайтингЗакрыт7 заявок551 просмотр
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Для сайта, посвященный оказанию услуг в ММО игре World of Warcraft, нужен копирайтер.

По ТЗ написать примерно 10-15 тысяч символов с описанием различных услуг.

Обязательные требования

Знакомство с тематикой

Хороший английский

2 года назад
Glun
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад