Нужен написать текст для сайта про аккумуляторы

КопирайтингЗавершен5 заявок723 просмотра
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Требования к тексту:

- соблюдение требований по размеру текста;

- высокий уровень русского языка;

- органичное вписывание необходимых слов;

- уникальность не менее 85% по content-watch.ru/text.

Дополнительные требования:

- наличие телеграмма.

Со своей стороны гарантирую:

- оплату без задержек;

- большое количество заказов.

Способы оплаты:

- на WMZ - кошелек по текущему курсу.

Оплата 45 руб. за 1000 знаков без пробелов. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

2 года назад
Pavel_SV
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Feelance
32 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень лояльный и практичный заказчик, формулировка задания идеальна, по выплате денег задержек и обмана нет. При выполнении задания дает всю необходимую консультационную поддержку. Сотрудничать с Павлом однозначно рекомендую.