Нужен написать текст для сайта про аккумуляторы

Написание текстов на сайт, бьюти сфера
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Требования к тексту:
- соблюдение требований по размеру текста;
- высокий уровень русского языка;
- органичное вписывание необходимых слов;
- уникальность не менее 85% по content-watch.ru/text.
Дополнительные требования:
- наличие телеграмма.
Со своей стороны гарантирую:
- оплату без задержек;
- большое количество заказов.
Способы оплаты:
- на WMZ - кошелек по текущему курсу.
Оплата 45 руб. за 1000 знаков без пробелов. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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