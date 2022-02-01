Копирайтинг на Испанском: Gambling

Необходимо написать пару десятков текстов (точнее в ТЗ), может больше. Желательно, чтобы писал человек, который разбирается в этой теме, иначе будет сложновато. [url=https://docs.google.com/document/d/1aaR8Cgwtb2ue12TCcdK16x_oEvp4M5ac/edit]Вот ТЗ[/url]. Нужны сроки и стоимость.