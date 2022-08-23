Написання статті на тему вікна

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Завершен13 заявок496 просмотров

Доброго дня копірацтери!

Потрібен написати статью або зробити рерайт тексту (на ваш вибір що простіше для вас та дешевше для нас) про вікна.

Умови:

  • Вказати вартість 1 тис сим без пробілів.
  • Текст повинин бути унікальним на 95%+ по сервісу content-watch.
  • Робота згідно ТЗ.
3 года назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Vesna
44 года
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
3 года назад
$3
3 дня
Все было написано хорошо и качественно, мне понравилось.
Сергей - прекрасный заказчик и честный человек. Рекомендую всем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

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Vesna
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