Копирайтер, рерайтер, редактор и переводчик
Добрый день! Предлагаю свои услуги копирайтера (опыт 2 года). Работал с самыми разными темами и типами текстов. На данный момент владею доскональным знанием русского, украинского и английского (С2). Новым клиентам делаю хорошие скидки, при этом фокусируюсь на их бюджет, а не на свои расценки. Если вас заинтересовало сотрудничество со мной, то напишите мне в телеграмм: @BrokeMortem
3 из 5
по оценкам заказчиков
96%
заказчиков рекомендуют
$30
средняя цена заказа
66%
заявок принято заказчиками
2
постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
Портфолио
- Статья на англ на тему: White stain on wood73 просмотра
- Рерайт на русском языке под 100%54 просмотра
- Две статьи для IT-сервиса на английском языке22 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
3 месяца назад
Все супер!
$30
6 баллов
3 месяца назад
Человек был на связи, выказывал готовность продолжать, но качество текстов низкое, на школьном уровне. Приходилось исправлять обороты в каждом предложении (некоторые мы просто не используем в русском языке). Моя ошибка была в том, чтобы выбрать не москвича для рерайта материалов, связанных с Москвой. Но даже без этого пунктуационные ошибки, плохая орфография, бедный и примитивный язык. После первого поста, который за пару десятков корректировок удалось вытянуть на "три с плюсом", исполнитель попросил меня внести часть оплаты сейчас, сославшись на сложности, жизненную ситуацию. После этого мы пытались "родить" новые материалы, но я понял, что это мучение, а не работа, и сотрудничество было остановлено после одного-двух постов.
$5
10 баллов
6 месяцев назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
9 баллов
6 месяцев назад
Работа выполнена качественно, немного задержки по озвученным срокам. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Оплатила сразу, ТЗ чёткое, приятно работать.
$10
10 баллов
6 месяцев назад
Спасибо за оперативный перевод на украинский и английский, все вовремя, претензий нет!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, быстрая оплата и четкое ТЗ.
Копирайтинг
7 отзывов(-1)
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
4 отзыва
$2/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга