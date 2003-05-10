Человек был на связи, выказывал готовность продолжать, но качество текстов низкое, на школьном уровне. Приходилось исправлять обороты в каждом предложении (некоторые мы просто не используем в русском языке). Моя ошибка была в том, чтобы выбрать не москвича для рерайта материалов, связанных с Москвой. Но даже без этого пунктуационные ошибки, плохая орфография, бедный и примитивный язык. После первого поста, который за пару десятков корректировок удалось вытянуть на "три с плюсом", исполнитель попросил меня внести часть оплаты сейчас, сославшись на сложности, жизненную ситуацию. После этого мы пытались "родить" новые материалы, но я понял, что это мучение, а не работа, и сотрудничество было остановлено после одного-двух постов.