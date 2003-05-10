FasterWork

Филипп Смуглий FasterWork

 
24 годаУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Копирайтер, рерайтер, редактор и переводчик

Добрый день! Предлагаю свои услуги копирайтера (опыт 2 года). Работал с самыми разными темами и типами текстов. На данный момент владею доскональным знанием русского, украинского и английского (С2). Новым клиентам делаю хорошие скидки, при этом фокусируюсь на их бюджет, а не на свои расценки. Если вас заинтересовало сотрудничество со мной, то напишите мне в телеграмм: @BrokeMortem

3 из 5
по оценкам заказчиков
96%
заказчиков рекомендуют
$30
средняя цена заказа
66%
заявок принято заказчиками
2
постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
NoTsureM8
Никита 
18 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
3 месяца назад
Эссе на английском языке на 3000 слов
Все супер!
iamevgeniy
Евгений 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
6 баллов
3 месяца назад
Написать 5 репортажей на основе устного отчёта участника
Человек был на связи, выказывал готовность продолжать, но качество текстов низкое, на школьном уровне. Приходилось исправлять обороты в каждом предложении (некоторые мы просто не используем в русском языке). Моя ошибка была в том, чтобы выбрать не москвича для рерайта материалов, связанных с Москвой. Но даже без этого пунктуационные ошибки, плохая орфография, бедный и примитивный язык. После первого поста, который за пару десятков корректировок удалось вытянуть на "три с плюсом", исполнитель попросил меня внести часть оплаты сейчас, сославшись на сложности, жизненную ситуацию. После этого мы пытались "родить" новые материалы, но я понял, что это мучение, а не работа, и сотрудничество было остановлено после одного-двух постов.
Evgen1122
Евгений 
41 годРоссия
6 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
6 месяцев назад
Копирайтер для написания 2 статей для сайта. (Строительная тематика)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
NataliaMst
Наталія 
39 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
6 месяцев назад
$20
9 баллов
6 месяцев назад
Транскрибація відеозустрічі
Работа выполнена качественно, немного задержки по озвученным срокам. Рекомендую к сотрудничеству.
Оплатила сразу, ТЗ чёткое, приятно работать.
Ответный отзыв
timganova
Анна 
20 летКазахстан
2 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
10 баллов
6 месяцев назад
Перевод слов и предложений на украинский и английский
Спасибо за оперативный перевод на украинский и английский, все вовремя, претензий нет!
Отличный заказчик, быстрая оплата и четкое ТЗ.
Ответный отзыв
Копирайтинг
7 отзывов(-1)
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
4 отзыва
$2/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга