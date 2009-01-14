Наполнение сайта

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок541 просмотр
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Привет. Есть сайт на wordpress, есть отсканенная книга в пдф на английском (вышлю либо сам пдф, либо файл файнридера, как угодно), нужно из этой книги накопипастить 150 постов (2000-5000 символов, важна связность, думаю тут понятно, пост не должен быть явно вырванным из контекста, ну и удалить, если будут, упоминания рисунков; все это не критично, главное - чтобы не бросалось в глаза), в книге 300 станиц, так что хватит с головой. Для каждого поста надо выдумать нормальное название, категорию (так, чтобы в результате было 10-20 категорий), 3-5 тэгов и поставить дату, чтобы пост появился в будущем (делается там же, просто вписывается дата, когда пост должен появиться) так, чтобы новый пост появлялся каждые 1-2 дня. Сроки не важны.

Цену и сроки заявляйте сюда или в личку. Оплата ВМЗ

15 лет назад
roddik
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
merzbow
Antaim Maris 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
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