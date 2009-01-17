Вбить в CMS меню

Требуется контент-менеджер для сдельной работе по написанию статей для сайта. Тематика статей: яркие интересные события в мире и в России. 3 статьи в неделю. Оплата - сдельно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, необходимо внести меню в каталог товаров в Систему управления сайтом.
Система дружелюбная с интуитивно понятным интерфейсом.
Меню в формате ворд 3 страницы.
необходимо аккуратно все внести по разделам и найти картинку к каждому блюду из любого поисковика, желательно из гугла яндекса.
Пароли предоставляю к админ части.
Сроки 1 день.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов95 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется следующее. Публикация нашего материала на сайт, дополнительно искать постер к каждой публикации, по мере необходимости качать файлы на сервере. Все подбробно объясню в асе. Пишем заранее свою примерную стоимость за пост.Наполнение сайтов2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Наполнить каталог на сайте с другого сайта. Забитие в wp в модуль. фотки и описани и категории. Сделать нужно за 3-4 часа сегодня. сайт http://www.aquapoint.ru/ котлы, насосы радиаторы, теплые полы, водонагревателиНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Ваши предложения по изменению контента по тематике сайта. www.Logisticpartner.ruНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется постер-мужчина на форум (немолодёжный!!!, тематика свободная). Возраст от 30 лет. Умный, деловой, начитанный. Только из Кемеровской области (лучше из Кемерово). Простая работа, в неделю 30-40 минут вашего времени. Пишите в приват по оплате (за неделю). ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Привет. Есть сайт на wordpress, есть отсканенная книга в пдф на английском (вышлю либо сам пдф, либо файл файнридера, как угодно), нужно из этой книги накопипастить 150 постов (2000-5000 символов, важна связность, думаю тут понятно, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
1) Уникальность сообщения (тоесть написанное Вами) 2) Сообщение от 150 символов (флуд не оплачивается) 3)Цены: -Создание темы 5 центов -За сообщение 10 центов Кого заинтересовало, оставляйте координаты.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно написать 10 статей (уникальных) про компьютерные вирусы. Каждая статья 3000 символов. Оплата 120 рублей за статью. ЗА 10 статей 1200 рублей.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт15 лет назад
Желателен опыт в написание текстов на фарм. тему. итого описаний 3*2 =6 по 3000 символов минимум пишите цену за всёНаполнение сайтов20 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо найти, скопировать и рассортировать большое кол-во коротеньких статей. Тематику и направленность статей расскажу в привате. Статейки могут быть из различных источников: с форумов, блогов и специальных тематических сайтов, обязательно необходимо будет отмечать и сохранять ссылку на ...Наполнение сайтов36 заявокЗакрыт15 лет назад