Вбить в CMS меню

$4
Наполнение сайтовЗавершен6 заявок261 просмотр
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Здравствуйте, необходимо внести меню в каталог товаров в Систему управления сайтом.

Система дружелюбная с интуитивно понятным интерфейсом.

Меню в формате ворд 3 страницы.

необходимо аккуратно все внести по разделам и найти картинку к каждому блюду из любого поисковика, желательно из гугла яндекса.

Пароли предоставляю к админ части.

Сроки 1 день.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
sPRO
31 годМолдова
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$4
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно иметь дело с Иваном. Адекватный и разумный человек. +10
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