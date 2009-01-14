Изменение контента по тематике.

Требуется постер-мужчина на форум (немолодёжный!!!, тематика свободная). Возраст от 30 лет. Умный, деловой, начитанный. Только из Кемеровской области (лучше из Кемерово). Простая работа, в неделю 30-40 минут вашего времени. Пишите в приват по оплате (за неделю). ...