Поиск и обработка контента для сайта (Кошки)

Здравствуйте для переделываемого сайта нужно найти фотографии по тематике "Кошки" (можно самому сканировать если есть от куда) и найти контент по этой же тематики и переделать его как РЕРАЙТ (можно брать из книг если найдете) оплата по договоренности, работа умственно не сложная но времяемкая, у кого есть время для этого пишите

оплата 3 у.е. статья (около 3000 знаков) и примерно 300-500 фото нужно по цене 0.2 за фото

p.s. вся работа отдаеться только в одни руки

моя аська есть в аккаунте