Поиск и обработка контента для сайта (Кошки)

Наполнение сайтовЗавершен10 заявок316 просмотров
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Здравствуйте для переделываемого сайта нужно найти фотографии по тематике "Кошки" (можно самому сканировать если есть от куда) и найти контент по этой же тематики и переделать его как РЕРАЙТ (можно брать из книг если найдете) оплата по договоренности, работа умственно не сложная но времяемкая, у кого есть время для этого пишите

оплата 3 у.е. статья (около 3000 знаков) и примерно 300-500 фото нужно по цене 0.2 за фото

p.s. вся работа отдаеться только в одни руки

моя аська есть в аккаунте

15 лет назад
Zigmund777
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
Eleonora2
Елена 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$10
30 дней
Работой доволен, адекватное отношение к требованиям и поставленной задачи, всегда на связи, работа выполнена в сроки и хорошо, в общем рекомендую !
Очень приятно работать с человеком. Четко ставит задание, своевременная оплата и вежливость в общении. Рекомендую. Надеюсь сотрудничаем не последний раз:).
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