Наполнение сайта контентом

Наполнение сайтовЗакрыт21 заявка404 просмотра
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Требуется наполнение сайта новым материалом. Адрес сайта в приложении. Плюс краткое описание на английском и русском языках. Информацию, откуда брать материал, предоставлю. Т.е. проверяем, есть ли материал уже на сайте, если нет, то заносим.

15 лет назад
tri777ki
Игорь 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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