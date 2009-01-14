Список стран на RUS/ENGL

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Нужен список стран, провинций и городов подобный:
http://singles.ru/my/reg.phtml?sold=pWJ7utX2kN.EQjfAxN4T12aIBS5GmqvU
Русская и английская версии.
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