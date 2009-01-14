Создание разделов на сайте (копипаст)

$10
Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок160 просмотров
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Требуется создание разделов на сайте (грубо говоря копипаст) через админ панель.

Тематика авто.

Пример -

BMW

-BMW 1 series

-BMW 2 series

итд...

CMS - MODX

Файл со скилетом структуры сайта я предоставлю.

Оплата - вебмани или ямани

Предоплаты не будет.

15 лет назад
niic
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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