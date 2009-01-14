Скопировать с википедии данные о 680 композиторах

Наполнение сайтовЗакрыт61 заявка834 просмотра
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Необходимо скопировать биографические данные 680 композиторов на другой сайт

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И скопировать текст биографии

15 лет назад
9480246
Сергей 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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