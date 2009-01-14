Контент-менеджмент для сайта

Необходимо скопировать биографические данные 680 композиторов на другой сайт Имя Фамилия Годы жизни Загрузить фото И скопировать текст биографии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый фрилансеры!
Ищется контент-менеджер для сайта.
Задача: подборка ежеденевных новостей, а также статей которых еще нет на сайте.
Тематика сайта: издательское дело, книжное дело
Оплата: думаю 10-12$ за 100 записей (новостей/статей) нормально будет, хотя можно еще обсудить цену.
Пишем в теме, личку не писать! Оставляем icq для связи
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