Контент-менеджмент для сайта

День добрый фрилансеры!

Ищется контент-менеджер для сайта.

Задача: подборка ежеденевных новостей, а также статей которых еще нет на сайте.

Тематика сайта: издательское дело, книжное дело

Оплата: думаю 10-12$ за 100 записей (новостей/статей) нормально будет, хотя можно еще обсудить цену.

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