Наполнение форума на тему яхтинга

Для форума яхтенной тематики требуется команда постеров, которые смогут писать осмысленные посты на тему яхт. Т.е. смысл в том, чтобы максимально разобраться в теме яхт, начать создавать темы и посты размером не менее 200 печатных знаков и конечно же участвовать в осмысленных дискуссиях на эту тему. Оплата будет производиться за каждые 100 сообщений. Жду ваших предложений по ценам и срокам. Адекватный и развернутый отзыв после первых 100 сообщений гарантирую.