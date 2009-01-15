Наполнение форума на тему яхтинга

Наполнение сайтовЗакрыт17 заявок336 просмотров
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Для форума яхтенной тематики требуется команда постеров, которые смогут писать осмысленные посты на тему яхт. Т.е. смысл в том, чтобы максимально разобраться в теме яхт, начать создавать темы и посты размером не менее 200 печатных знаков и конечно же участвовать в осмысленных дискуссиях на эту тему. Оплата будет производиться за каждые 100 сообщений. Жду ваших предложений по ценам и срокам. Адекватный и развернутый отзыв после первых 100 сообщений гарантирую.

15 лет назад
srs79
36 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
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