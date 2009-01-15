По названию СМИ найти название сайта

В экселевском файле - список 3142 официально зарегистрированных электронных СМИ (средства массовой информации).

Для некоторых их них - указаны названия сайта, а для большинства - нет.

(образец - в приложенном файле)

Нужно для каждого них поставить в соответствие название сайта.

Жду ваших предложений с ценами.