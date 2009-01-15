По названию СМИ найти название сайта

Нужен один человек читающий и оставляющий ежедневно посты на форумных площадках. Один выходной день. Тематика – хостинг, услуги хостинга. Цель: отписываться в темах тех, кто ищет хостинг ОБЯЗАТЕЛЬНО: опыт работы в подобных проектах, свободное владение ...
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В экселевском файле - список 3142 официально зарегистрированных электронных СМИ (средства массовой информации).
Для некоторых их них - указаны названия сайта, а для большинства - нет.
(образец - в приложенном файле)
Нужно для каждого них поставить в соответствие название сайта.
Жду ваших предложений с ценами.
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