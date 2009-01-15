Каталог для интернет-магазина

Необходимо наполнить интернет магазин товаром

http://denco.ru/myshop/ (раздел Расходные материалы)

Берём название из прайс а.

Меняем название на более простое, понятное и удачное в поиске.

Ищем фотографию: 500px × 500px (хорошего качества, без (Копирайт-картинка(водяной знак))

Краткое описание (должно быть так сказать кратко, но понятно =) )

Подробное описание (Найти подробное описание для каждого товара, должно быть грамотно написано и понятно и аккуратно, чтоб было интересно прочитать)

Все виды характеристик для каждого вида (все какие только существуют)