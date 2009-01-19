Наполнение форумов

$200
Наполнение сайтовЗакрыт13 заявок356 просмотров
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Нужен 1 человек для работы на форумах. Требования:

1. Опыт работы

2. Возможность делать 45-50 постов в день

3. Ответственность, грамотность

4. Умение нормально общаться

Исполнители только из Украины. Оплата порядка $200/мес.

В личку скидывайте ответы на вопросы и контакты.

Спасибо!

15 лет назад
Dmitriy_Suslov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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