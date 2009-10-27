murkorr

Алекс Ямщиков murkorr

 
38 лет
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Услуги по регистрации в каталогах, досках, форумах тд. Поднятие Тиц.

Расскрутка в группе Vконтакте. Расскрутка блогов жж. Поднятие тиц и пр(pr). Раскрутка сайтов с помощью методов: форумы, блоги, доски, каталоги, соц закладки, статьи. Тока белые методы. БЕЗ покупки ссылок. То есть результат не c дуется через месяц и не нужно платить каждый месяц бешеные деньги.

Беру за работу не дорого, цены вас приятно удивят, так делаю все сам, а не нанимаю для этого других людей. Как делают многие.

- Оптимезация сайта .

- Подбор ключевых слов.

- поднятие ТИЦ до 300 единиц

- Наполнение сайтов контентом, как уникальным так и копипаст.

- Изготовление как не дорогих сателлитов, так и более крупных сателлитов.

- Расскрутка в группе Vконтакте. Не использую не каких программ. Так что вашу группу не забанят.

Оформить группу

Наполнение

Приглашение людей в группы

Рассылка приглашений.

Поднятие рейтинга.

- Расскрутка блогов жж.

Наполнение блога жж.

Так же предоставляю вам такие УСЛУГИ:

Прогон по:

20000 каталогов + 3000 с капчей (более качественные) каталогов.

Белых каталогов 5000. Ручной и автоматический прогон.

Элитные каталоги база 700

По статейникам база 500+

Доски объявлений. 4000

Ручной прогон по базе отборных англ каталогов база 5000. (составления описаний, ручной разбор почты и тд.)

Автоматически прогон по 4500 англ каталогам.

Соц закладки база 350.

Прогон хрумером по базе больше (ру база) 1000000 форумов и 1000000 (англ база). По профилям (только регистрация) и профили + постинг.

Ручной прогон по блогам. И блогам жж, мэйл.

База блогов 500К

Прогон по RSS:

авто с ручным контролингом: 104шт

Прогон по блогам жж.

Ко всем услугам пишутся в ручную уникальные описания, а не программно размноженные. Программные не дают эффекта.

Все услуги НЕ ДОРОГО.

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Отзывы заказчиков
ropex
Роман 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Прогон сайта по соцзакладкам и каталогам
Сотрудничество происходило замечательно с клиентоориентированным подходом! Рад знакомству и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Masha21
39 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$400
10 баллов
14 лет назад
Продвижение и оптимизация сайта. Консультация.
Алексей отличный специалист и знает свое дело на все 300%. До этого работала со студией. Все что мне там говорили, давайте деньги и может быть где - то там будит результат. С Алексеем другая ситуация все объясняет. Как и чего, что ждать от проделанной работы. Всегда на связи. Оптимизировал сайт, проделал титаническую работу в краткие сроки. Параллельно вел продвижение в соц сетях. Вроде прошло так мало время, а результаты просто супер. Люди идут с социальных сетей. Пользуются услугами сайта, что главное. Так же на сайт уже идут людей с поисковиков. Хочу сказать Алексею, спасибо за его работу и будим сотрудничать дальше. Кстати не маловажный факт по деньгам Алексей попросил меньше всех. Работала с ним по предоплате, скажу одно, ему можно доверить крупную сумму. Так что, если важно не дорогая и качественная раскрутка, обрушайтесь не задумываясь к данному фрилансеру. Рекомендую!
reflexart
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Прогнать сайт по каталогам
Все отлично, оперативно прогнал сайт по каталогам и по закладкам. Спасибо.
Роман просто хороший человек, на которого очень интересно работать... Оплатил все вовремя, не обманул…
Ответный отзыв
sergge
Сергей 
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$220
10 баллов
14 лет назад
Выдвинуть cайт в топ
Отличный фрилансер! Главное (для меня), что проводит классные консультации, всё спокойно и подробно объясняет даже такому "юзеру", как я. Не просто советую, а настоятельно рекомендую!
insoulence
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$120
10 баллов
14 лет назад
Продвижение сайта и продвижение в соц сетях
Алекс красавчик! знает свою работу на 5+++! все очень быстро сделал и работать приятно! Буду дальше с ним сотрудничать!! Закажу еще раскрутку сайта! В общем, спец высшего класса! кто обратиться ниразу не пожалеет, я в этом уверен! С Уважением, Ким Евгений