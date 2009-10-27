Расскрутка в группе Vконтакте. Расскрутка блогов жж. Поднятие тиц и пр(pr). Раскрутка сайтов с помощью методов: форумы, блоги, доски, каталоги, соц закладки, статьи. Тока белые методы. БЕЗ покупки ссылок. То есть результат не c дуется через месяц и не нужно платить каждый месяц бешеные деньги.
Беру за работу не дорого, цены вас приятно удивят, так делаю все сам, а не нанимаю для этого других людей. Как делают многие.
- Оптимезация сайта .
- Подбор ключевых слов.
- поднятие ТИЦ до 300 единиц
- Наполнение сайтов контентом, как уникальным так и копипаст.
- Изготовление как не дорогих сателлитов, так и более крупных сателлитов.
- Расскрутка в группе Vконтакте. Не использую не каких программ. Так что вашу группу не забанят.
Оформить группу
Наполнение
Приглашение людей в группы
Рассылка приглашений.
Поднятие рейтинга.
- Расскрутка блогов жж.
Наполнение блога жж.
Так же предоставляю вам такие УСЛУГИ:
Прогон по:
20000 каталогов + 3000 с капчей (более качественные) каталогов.
Белых каталогов 5000. Ручной и автоматический прогон.
Элитные каталоги база 700
По статейникам база 500+
Доски объявлений. 4000
Ручной прогон по базе отборных англ каталогов база 5000. (составления описаний, ручной разбор почты и тд.)
Автоматически прогон по 4500 англ каталогам.
Соц закладки база 350.
Прогон хрумером по базе больше (ру база) 1000000 форумов и 1000000 (англ база). По профилям (только регистрация) и профили + постинг.
Ручной прогон по блогам. И блогам жж, мэйл.
База блогов 500К
Прогон по RSS:
авто с ручным контролингом: 104шт
Прогон по блогам жж.
Ко всем услугам пишутся в ручную уникальные описания, а не программно размноженные. Программные не дают эффекта.
Все услуги НЕ ДОРОГО.
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