Услуги по регистрации в каталогах, досках, форумах тд. Поднятие Тиц.

Расскрутка в группе Vконтакте. Расскрутка блогов жж. Поднятие тиц и пр(pr). Раскрутка сайтов с помощью методов: форумы, блоги, доски, каталоги, соц закладки, статьи. Тока белые методы. БЕЗ покупки ссылок. То есть результат не c дуется через месяц и не нужно платить каждый месяц бешеные деньги.

Беру за работу не дорого, цены вас приятно удивят, так делаю все сам, а не нанимаю для этого других людей. Как делают многие.

- Оптимезация сайта .

- Подбор ключевых слов.

- поднятие ТИЦ до 300 единиц

- Наполнение сайтов контентом, как уникальным так и копипаст.

- Изготовление как не дорогих сателлитов, так и более крупных сателлитов.

- Расскрутка в группе Vконтакте. Не использую не каких программ. Так что вашу группу не забанят.

Оформить группу

Наполнение

Приглашение людей в группы

Рассылка приглашений.

Поднятие рейтинга.

- Расскрутка блогов жж.

Наполнение блога жж.

Так же предоставляю вам такие УСЛУГИ:

Прогон по:

20000 каталогов + 3000 с капчей (более качественные) каталогов.

Белых каталогов 5000. Ручной и автоматический прогон.

Элитные каталоги база 700

По статейникам база 500+

Доски объявлений. 4000

Ручной прогон по базе отборных англ каталогов база 5000. (составления описаний, ручной разбор почты и тд.)

Автоматически прогон по 4500 англ каталогам.

Соц закладки база 350.

Прогон хрумером по базе больше (ру база) 1000000 форумов и 1000000 (англ база). По профилям (только регистрация) и профили + постинг.

Ручной прогон по блогам. И блогам жж, мэйл.

База блогов 500К

Прогон по RSS:

авто с ручным контролингом: 104шт

Прогон по блогам жж.

Ко всем услугам пишутся в ручную уникальные описания, а не программно размноженные. Программные не дают эффекта.

Все услуги НЕ ДОРОГО.