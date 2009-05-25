Требуется как консультация так и продвижение и оптимизация сайта, сайт покажу фрилансеру которого выберу. Ключевые слова: Компьютерные игры Скачать бесплатно игры Скачать игры быстро Так же интересует продвижение в социальных ...
- $500Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Прогон по белым каталогам. От вас База, стоимость прогона - цена. Сколько писем на почте. И контактные данные.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
Размножение и синонимайзинг текста. Текст дам. После размножения нужно что было 50 текстов. Более или менее читабельных ну и чтоб процест схожести был низкий. Жду цены и сроки.Прочее1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Надо написать статьи. Плачу 1$ за 1000 знаков. Оплата как вм так и яд. Текста без всяких там ключей и тд. Надо 4 статьи по 2000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
НАписать статью. Тематика софт. Без ключевых слов. Просто статейка. Могу платить сейчас 1 $ за 1000 знаков. Мне главное получить читаемый осмысленный текст. Если все будит норм накину ...Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Требуется консультация по сео, продвижение сайта. Мета данные и тд. Подсказать что и как.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт16 лет назад
Наполнение форума оплата за сообщение 1 рубль, постов надо примерно 200-300 Нужно просто общаться на форуме. Сообщения типа привет, круто и тд не оплачиваются. Тока развернутые по теме. Воть - ...Наполнение сайтов36 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно написать текст приветствие используя ключевые слова. Оплата 2 $ за 1000 знаков. Пишите кто готов взяться и свои контакты. Тематика продажа попугаев.Копирайтинг52 заявкиЗакрыт16 лет назад
Прогнать статью по статейникам. Вобшем нужен прогон по статейникам оплата за размешенную статью. Отчет виде файла эксель с линками на статейники. Требования статейники должны быть в индексе. Если на статейниках будит тиц то ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Требуется прогон по каталогам. Ваши предложения скрыты. Пишите цену и что в этоге получу. По пришествию определенного времени после прогона.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется побнять тиц. Выслушаю цены и сроки.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад