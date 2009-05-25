В обще человек пропал. Отказывался общаться в веблансе, все пытался перевести разговор в асю. Меня это насторожило, что человек что- то мутит. Работ по моему сайту не произведено в обще не каких. Чувствую что у сайта как был тиц 0 так и останется… Просто потраченное время. Так что не советую данного фрилансера.