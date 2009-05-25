Masha21

Маша Орешкина Masha21

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

mriya
50 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Написание текстов для сайта
Корректный и понимающий заказчик, четко определяющий задачи и своевременно оплачивающий работу. Приятное впечатление от сотрудничества.
Не буду перечислять все достоинства данного фрилансера, просто скажу, что свою работу выполняет на отлично!
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lo07ko
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
0 баллов
16 лет назад
Поднять тиц
Отказалась со мной рабтать по аське. Очень капризный заказчик! После чего, я отказался работать. А мне через несколько недель она написала отрицательный отзыв! Не советую работать с этим человеком! Очень не советую!
В обще человек пропал. Отказывался общаться в веблансе, все пытался перевести разговор в асю. Меня это насторожило, что человек что- то мутит. Работ по моему сайту не произведено в обще не каких. Чувствую что у сайта как был тиц 0 так и останется… Просто потраченное время. Так что не советую данного фрилансера.
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