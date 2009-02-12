Поднять тиц

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок214 просмотров
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Требуется побнять тиц. Выслушаю цены и сроки.

15 лет назад
Masha21
39 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
lo07ko
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$75
30 дней
В обще человек пропал. Отказывался общаться в веблансе, все пытался перевести разговор в асю. Меня это насторожило, что человек что- то мутит. Работ по моему сайту не произведено в обще не каких. Чувствую что у сайта как был тиц 0 так и останется… Просто потраченное время. Так что не советую данного фрилансера.
Отказалась со мной рабтать по аське. Очень капризный заказчик! После чего, я отказался работать. А мне через несколько недель она написала отрицательный отзыв! Не советую работать с этим человеком! Очень не советую!
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