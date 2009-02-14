Регистрация сайта в каталогах

Поисковые системы (SEO)Завершен10 заявок210 просмотров
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Нужно зарегистрировать сайт (интернет-магазин мобильной техники и аксессуаров) в белых каталогах. Соответственно надо составить для этих каталогов текст - краткое описание сайта.

Каталоги не должны требовать обратную ссылку.

Каталоги должны быть "белейшие", без пятен плохой репутации.

Если есть какие-то уточнения, предложения, - спрашивайте. В области SEO я начинающий заказчик :-)

15 лет назад
oren
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
CableMAN
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Всё отлично :-) Заодно просветил меня по "цветности" каталогов