Регистрация сайта в каталогах

Нужно зарегистрировать сайт (интернет-магазин мобильной техники и аксессуаров) в белых каталогах. Соответственно надо составить для этих каталогов текст - краткое описание сайта.

Каталоги не должны требовать обратную ссылку.

Каталоги должны быть "белейшие", без пятен плохой репутации.

Если есть какие-то уточнения, предложения, - спрашивайте. В области SEO я начинающий заказчик :-)