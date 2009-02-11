SEO+ доработка Joomla 1.0.15+ Virtuemart 1.0.15

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок237 просмотров
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Есть интернет магазин бытовой техники в зоне com.ua

ядро - Joomla 1.0.15+ Virtuemart 1.0.15

Необходимо:

1. Доработка меню категорий товаров.

2. Тестирование на кросс-браузерность, ошибки ввода информации, работы с пользовательским интерфейсом.

3. ТИЦ+ PR (хотьбы 20+3)

4. Парсер (Грабер) картинок и описаний товаров (которые есть в базе магазина) с яндекса или другого каталога.

Сроки не горят. Денег мало.

JoomlaVirtuemart
15 лет назад
mr_Usy
Юрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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