Добавление сайта в каталог Dmoz.org

Приветствую, необходимо поднять Тиц и PR для сайта http://www.mircosmo.info/. Так же необходимо раскрутить форум, но это отдельная история. Использовать только чистые и белые методы, не приводящие к бану. Ваши прогнозы и стоимость прошу оставлять _только_тут_. Предложения в личку ...
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