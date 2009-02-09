Контекстная реклама веб-сайта в российских сетях

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок233 просмотра
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Мне требуется специалист по размещению контекстной рекламы моего веб-сайта, созданного в Нидерландах, в российских сетях. Желательно пробное размещение на короткий срок, бюджет минимальный. Речь идет о туристической компании с предоставлением услуг перевода и обучения. Рассмотрю ваши предложения. В случае удачного размещения возможно дальнейшее сотрудничество по расширенной схеме.

15 лет назад
Asya_Plomp
54 годаНидерланды
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад