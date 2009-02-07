Продвижение в 10-ку Я и Г

Необходимо продвижения сайта http://www.savejob.ru. Регистрация в каталогах и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт, аналогичный по наполнению и структуре сайту http: //ww w.sendf lowe rs. r u/
Ключевые слова:
> Доставка цветов
> Заказ цветов
> Заказ букета
> Доставка букетов
Указать цены по каждому слову ТОП10 и ТОП5 + оптимизация.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется увеличить посещаемость сайта http://deltagames.ru В данный момент посещаемость ~200 уникальных в день Бюджет достаточно маленький. Интересны реальные предложения со временем и конечным результатом. Предложения без примерной цены за работу не рассматриваются. Оплата по факту.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо от лица PR отдела нашей компании контактировать с сайтами на предмет публикации информации, о готовящейся к выпуску проекте (проект известный). Круг сайтов, которые потенциально могут публиковать информацию: игровые, юмористические, новостные, компьютерные, можно отбирать и ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
Продвинуть сайт точнее форум http://darkcosmos.ru в топ10 яндекса по НЧ и ВЧ НЧ и ВЧ составляете вы. пишите ценыПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5000
Продвижение. Оплата через Western Union.Закрыт15 лет назад
Прописать в максимально возможном количестве каталогов, форумов, блогов, досок объявлений. Предложения сюда, личка в игнор.Завершен15 лет назад
- $250
Здравствуйте, нужен граммотный и порядочный SEO мастер. Необходимо оптимизировать и раскрутить сайт www.anglokurs.ru в короткий срок.Закрыт15 лет назад
Интернет магазин. тема сайта постельное белье. будут добавлены товары: женская одежда, трикотаж, блузки интересует стоимость вывода в топ яндекс по вышеуказанным словам и далее поддержка позиций. Титул Постельное белье ТИЦ 0 (кат.) PR 3 (3) Проиндексировано в Яндекс 224 ( 224 ) Найдено ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Задача - поднять тИЦ мин на 50, лучше - 100, PR - соотв. (сейчас тИЦ - 20) Можно разбить задачу на куски - отдельно каталоги, отдельно - блоги, форумы и доски. Другие предложения в этом ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Для работы над продвижением портала нужны девушки ( возможно молодые люди) с Украины с ОПЫТОМ написания креативных текстов и опытом работы в PR. Работа будет заключаться в активном общении на Live Journal ( если есть ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад